150 Bin Tl Değerindeki Faizsiz, 2 Yıl Geri Ödemesiz Evlilik Kredisi Başvuruları Dün Başladı Ve Gençlerden Yoğun Talep Görmeye Devam Ediyor.

Aile Ve Gençlik Fonu'na Başvuran İlk Çift Kahramanmaraşlı Kevser Ve Mustafa Çifti Oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fona İlk Başvuruyu Yapan Mehmet Mustafa Kılıç İle Nişanlısı Kevser Yüzbaşı'ya Sürpriz Telefonla Arayarak Tebrik Etti.

Göktaş'ın Aradığı Mehmet Mustafa Kılıç, Çalışmadan Dolayı Bakan Göktaş'a Teşekkür Etti.

Evlenmek İçin Söz Konusu Projeyi Beklediklerini Belirten Kılıç, "Aile Ve Gençlik Fonu'ndan Sağlanacak Destek Dolayısıyla Evlilik Tarihimizi Öne Çektik" Dedi.

Kılıç'ın 13 Temmuz'daki Düğünlerine Kendisini Davet Etmesine Üzerine Bakan Göktaş, "Bu Mutlu Gününüzde Yanınızda Olmak İsterim" Dedi.