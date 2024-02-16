Jandarma Ekipleri, 7 gün 24 saat suç ve suçlu ile mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda çocuk istismarı, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda sivil ve resmi ekip yer aldı ve belirlenen adreslere eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

İlk operasyonda, Eskişehir'de yargılandığı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hüküm giymiş bir şahıs arkadaşının evinde yakalandı ve tutuklandı.

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üçüncü şahıs ise kimlik kontrolü sırasında yakalanarak tutuklandı.