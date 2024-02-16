Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu sonucunda, polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada iki şüpheli gözaltına alındı.

Yerel Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Suçları kapsamında M.V. isimli şahıs ile birlikte toplamda 1210 adet değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara ve 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili M.V. ve H.Ç. gözaltına alındı.