Güvenli binalar ve şehirler oluşturulması için beton kalitesinin çip yardımıyla elektronik ortamda denetlenmesi amacıyla geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), 433 bin yapıda kullanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sistemi geliştirmek amacıyla 2018'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı.

Elektronik Beton İzleme Sistemi projesi ile Bakanlığın denetim konusundaki bilgi birikimi ve Başkanlığın izleme ve güvenlik konularındaki tecrübesi birleştirilerek yapılarda kullanılan betonun denetiminin daha sağlıklı ve güvenilir olarak yapılması amaçlandı.

Böylece depremlere karşı daha güvenli yapılar, kaliteli ve yaşanabilir şehirler oluşturma hedefine ulaşılmasına bir adım daha yaklaşıldı.