Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) işbirliği ile 26-27 Ocak tarihlerinde “1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri” başlıklı kongre düzenlenecek.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak bilinen depremlerin şehrimizde ve bölgemizde izlerinin silinerek, kentlerin ayağa kaldırılma süreci devam ediyor. Bu amaçla acil durum ve afet yönetimi, afet sürecinde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri, kent hafızası, eğitim, jeoloji, inşaat, mühendislik ve mimarlık, ekonomi, sağlık, ulaşım, turizm, tarım, ilahiyat, hukuk, edebiyat, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok bilim dalına ait konuların alanında uzman kişilerce görüşüleceği “1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri” başlıklı kongre 26-27 Ocak tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde 26 Ocak Cuma günü saat 10:00’da açılışı gerçekleştirilecek olan kongre, 27 Ocak Cumartesi günü Şairler Tepesinde düzenlenecek programla son bulacak.