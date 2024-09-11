Anadolu Basın Federasyonu (ABF) katkılarıyla, İnternet Medya Birliği Derneği (İMB) tarafından düzenlenen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleri ile Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesinde “Dijital Dünya ve Sosyal Medya Kullanımı” paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşmacı olarak Gazeteci yazarlar Emin Pazarcı, Zafer Şahin, Fadime Özkan, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ve Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Murat Yürekli katıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Panel açılış konuşmasında Dijital medya ve Sosyal medya kavramlarının burada konuşulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Tiryaki, 3 yıldır akıllı telefon kullandığını, haftada bir kullanım raporu ile karşılaştığını söyleyerek ne kadar azaltabilirim diye çabaladığını ifade etti. Tiryaki hem milli güvenlik sorunu var ama ümit ediyorum ki hem teknolojiden faydalanalım hem de arzuladığımız düzene yönlendirebilelim dedi.

ENBÜYÜK TEHLİKE REKLAM GELİRİNDEKİ KAYIP!

Panelde konuşan Anadolu Basın federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya ve geleneksel medyaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Burhan, Dijital medyada sadece sosyal medya bağımlılığı yok. Geleneksel medya reyting ve tiraj kaybına uğradı dedi. Sinan Burhan, günümüzde en büyük tehlike YouTube ve Instagram üzerindeki reklam gelirleri. Ulusal medya Youtube ve Instagram’ın gelirleri nedeni ile ciddi kayıplara uğramıştır açıklamasında bulundu.



ULUSAL MEDYA KANALLARI KAPANIYOR!



Bu bir milli güvenlik sorunudur diyen Burhan devletimiz burada tedbir almak durumundadır. Aksi taktirde birkaç sene sonra medyada çok seslilik sona erecek. Bugün güçlü gördüğümüz ulusal medya kanallarının birçoğunun kapandığını göreceğiz dedi.



BU BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR



Burhan, Youtube ve Instagram tüm gelirleri elde ediyor. Ayrıca batı kökenli bazı haber kanalları var. Bu kanallar 2-3 editörle yayınlar yapmaktadır. Bu mesele bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye’deki medya bağımsızlığını, özgürlüğünü sağlamak istiyorsak, bu mecraları denetlemek durumundayız ifadelerini kullandı. Gazeteci yazar Emin Pazarcı, Türkiye’nin son zamanlarda Narın meselesini tartıştığını ama sosyal medyada gezen yalan yanlış bilgilerden de soruşturmaya zarar verdiğini belirtti. Pazarcı bu alanlarla ilgilide bir düzenleme yapıldığında bir kesimin “vay sen nasıl özgürlük alanımızı kısıtlarsın” diye serzenişte bulunduğundan bahsetti. Fadime Özkan, Sosyal mecraların artık çok tehlikeli bir alan olduğunu ifade ederek istatistikleri paylaştı. Özkan, Türkiye’de son dönemde yaşanan olaylarda çok ciddi oranlarda bot hesaplardan yalan yanlış haberlerin yayıldığını birilerinin bu alanları operasyonel alan olarak kullandığını söyleyerek dinleyenlere buralarda av olmayın dedi.

GELENEKSEL MEDYAYA ULAŞMAK İÇİNDE DİJİTAL MECRALAR KULLANILIYOR



Deniz Güler RTÜK olarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bazı yaptıkları araştırmalardan bahsetti. Güler, çok ciddi rakamların ortaya çıktığını ifade ederek. Türkiye’de 1000 radyo olduğunu, 400 TV kanalı olduğunu söyleyerek. Toplumun radyo ve Tv izlemek için Dijitale yöneldiğini söyledi.



HAYATTA KALMANIN YOLU KALİTEYİ SAĞLAMAK



Zafer Şahin, Çok ta umutsuz değilim diyerek bilinçli kullanım ve yenilenmeye değişim ve dönüşüme işaret etti. Şahin bizlerde dönüşmeli ve kaliteli işler yaparak topluma sunmalıyız aksi taktirde karşılık bulamazsınız. Rekabet ortamlarında en iyisini yapmak lazım. Aksi takdirde yok olur gidersiniz. Hatayı kendinde arayarak neden okunmuyorum, neden izlenmiyorum diyerek herkesin kendine bakması lazım dedi.

Murat Yürekli, Basın İlan Kurumu’nun yaptığı çalışmalardan bahsederek yapay zekanın etik değerler çerçevesinde topluma hizmet etme noktasında kayıtsız kalınmamalı. Bası dijital mecralar aracılığı ile ülkemizin ciddi manipülasyonlara maruz kalabildiğini ifade etti.