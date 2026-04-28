Olay, Bağlar ilçesi Tokluca köyünde yaşandı. 2 buçuk yaşındaki Yazgül K.'dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıp ihbarı yapılan minik çocuk için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekipler su kanalı ve çevrede arama çalışması yaparken aile de dört bir yandan Yazgül K'yı bulmak için seferber oldu. Yazgül K., evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağında tarlada uyur vaziyette amcası tarafından bulundu.

Yazgül'ün bulunması ile endişeli bekleyiş yerini neşeye bıraktı. Minik Yazgül, tedbir amacıyla ambulansta kontrol altına alındı.

‘KARDEŞLERİ DE FARK ETMEMİŞ’

Yazgül K.’nin amcası Mehmet Cevher K., “Öğle civarında kaybolmuş. Annesi evde iş yaparken çocuk dışarıda kardeşleriyle oynuyor. Çocuğun olmadığını fark etmiş ve aramış. Bulamayınca babasını aramış. Babası Hatay’da inşaat işçisi. Babası da bize haber verdi ‘Çocuk yok’ diye. Ben de yetkilileri aradım. Kardeşleri de fark etmemiş” dedi.