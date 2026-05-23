Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 21 AGY 605 plakalı minibüs, Diyarbakır-Silvan kara yolu kırsal Kasımlı Mahallesi mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 11 kişi hafif yaralandı.
Ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA