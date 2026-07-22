Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AIU 166 plakalı otomobil, Fırat Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle kırılan ağaç da yola düştü.
Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA