Diyarbakır'da kuduz şüphesiyle tedavi gören 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Merkez Sur ilçesinde yaşayan, 10 Ağustos'ta rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerde kuduz virüsü saptanan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören N.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

- Valilikten açıklama yapılmıştı

Diyarbakır Valiliğinden 14 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Sur'da ikamet eden N.K'nin (3), yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı, 10 Ağustos'ta rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurulduğu ve tetkikler sonucunda kuduz şüphesiyle çocuktan gerekli numunelerin alındığı ifade edilmiş, alınan numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesi sonucunda 13 Ağustos itibarıyla test sonucunun pozitif çıktığı ve bu bilginin ilgili kurumlara iletildiği belirtilmişti.