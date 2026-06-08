Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal Tanışık Mahallesi mevkisinde hayvan otlatan 3 çocuk, serinlemek için nehre girdi.
Çocuklardan 10 yaşındaki Umut K., bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Umut K.'nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA