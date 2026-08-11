Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 3 Ağustos’ta kırsal Dallıca Mahallesi’nde hafif ticari araca yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Veysi Y’nin kullandığı hafif ticari araca yönelik saldırıda araçta bulunan Figen Baran hayatını kaybetmiş, olayın ardından taraflar arasında silahlı kavga yaşanmıştı.

Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

29 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkemedeki işlemlerin ardından 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

2 Şüpheli Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer M. ve Recep M., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 27 kişi serbest bırakıldı.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Silahlı saldırının ve sonrasında yaşanan kavganın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla jandarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.