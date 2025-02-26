OSMANİYE (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Nurlu, 1,5 yıllık inceleme sonucunda Savrun Fayı'nda en az 8 milyon yıldır herhangi bir depremsellik olmadığını bulguladıklarını söyledi.

Nurlu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesince (OKÜ) Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Kadirli Depremi Konuşuyor" başlıklı panele katıldı.

Konuşmasında bölgedeki Savrun Fayı'nı değerlendiren Nurlu, burada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Çukurova Üniversitesince ortak çalışma yapıldığını anlattı.

Nurlu, çalışma kapsamında fayın detaylı incelendiğini belirterek, "Araştırmaya Prof. Dr. Süleyman Pampal da katıldı. Yapılan 1,5 yıllık inceleme sonucunda Savrun Fayı'nda en az 8 milyon yıldır herhangi bir depremsellik olmadığını bulguladık. Bu fayın uzunluğu 70 kilometre. Daha önce çalışmış ama hareketini kaybetmiş bir fay olarak gözlemledik." dedi.

Adana'da 1998'de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin İmamoğlu Fayı'ndan kaynaklandığını dile getiren Nurlu, "Burada bir deprem gerçekleştiğini ve tekrar etmesinin muhtemel olduğunu biliyoruz. Bizim için jeolojik açıdan herhangi bir sürpriz teşkil etmez ancak depremin zamanını söylemek şu an için imkansız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Nurlu'ya, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun tarafından teşekkür belgesi verildi.