2006-2011 yılları arasında ekrana gelen Doktorlar dizisi, hem yayınladığı döneme damga vurdu hem de günümüzde de konuşulmaya devam ediliyor.

Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisinin oyuncuları da en az dizi kadar hiç unutulmadı.

EKİBİN ÖNEMLİ OYUNCULARI BİR ARADA

Dizide; Yasemin Özilhan Ela, Yağmur Atacan Hasan ve Devrim Nas da plastik cerrah Arslan'a hayat verdi.

Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından Doktorlar dizisinin yıldızları yıllar sonra bir araya geldi.

YASEMİN ÖZİLHAN'DAN PAYLAŞIM

Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas, Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasını birlikte izledi.

Bu anları Özilhan paylaştı.