Adana’dan Hatay’a Cenaze Yolculuğu

Olay, Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Vural, yolda karşılaştığı babası Mehmet Zeki Vural (45) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü. Ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Vural’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay'a getirildi. Özerli Mahallesi Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze namazının ardından, aile yakınları ve vatandaşların katılımıyla toprağa verildi.

Baba Tutuklandı

Cinayetin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba Mehmet Zeki Vural, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile İçi Şiddet Alarm Veriyor

Bu acı olay, aile içi şiddetin toplumda yarattığı derin yaraları bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, aile içi iletişim ve öfke kontrolü konularında bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguluyor.