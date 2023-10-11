Geçmişten Günümüze Birçok Gelinin Hayali, Düğününün Mükemmel Geçmesi.

E Tabi Bu Mükemmeliyetin İçerisinde Düğünde Takılan Takılarda Olmazsa Olmazlardan.

Son Zamanlarda Yaşanan Hayat Pahalılıkları Da Düğünlerde Takılan Takı Miktarını Da Bir Hayli Düşürdü.

Hal Böyle Olunca Takıların Çoğunu Takma Yükümlülüğü Erkek Tarafına Kalmış Oldu.

Bizde Aksu Haber Olarak Düğünlerde Erkek Tarafının Takması Gereken Standart Altın Miktarını Ve Fiyatını Araştırdık. Bakalım Bir Erkek Evi Düğünde Ne Kadar Altın Takıp Ne Kadarlık Bir Bütçe Ayırması Gerekiyor.

Düğünde takı maliyeti, takı miktarına, takının ayarına ve gramına göre değişiklik gösterir. 2023 yılı itibariyle, ortalama bir düğünde takı maliyeti 50.000 TL ile 100.000 TL arasındadır.

Takı miktarı: Düğünde takı miktarı, davetli sayısına ve takı takma geleneğine göre değişir. Geleneksel olarak, gelin ve damat yakınları, düğünde geline ve damada altın takarlar. Bu takılar, genellikle bilezik, küpe, yüzük ve kolye gibi ürünlerden oluşur.

Takı ayarı: Altın takıların ayarları, 18, 22 ve 24 ayar olarak değişir. 18 ayar altın, 24 ayar altına göre daha düşük ayara sahip olduğu için daha uygun fiyatlıdır. 24 ayar altın ise en yüksek ayara sahip olduğu için en pahalıdır.

Takı gramı: Altın takıların gramı, takının büyüklüğüne ve ağırlığına göre değişir. Daha büyük ve ağır olan takılar, daha pahalıdır.

Düğünde en az ne kadar takılır?

Düğünde takı takmak, bir gelenektir. Ancak, takı takmak zorunlu değildir. Davetliler, bütçelerine göre takı takabilirler. Genellikle, en yakın arkadaşlar yarım ya da çeyrek altın takarken, aile üyeleri daha fazla takı takabilirler.

Düğünde toplam ne kadar altın takılır?

Düğünde takılan altın miktarı, davetli sayısına ve takı takma geleneğine göre değişiklik gösterir. Geleneksel olarak, düğünlerde geline en az 5 bilezik, 1 kolye ve 1 yüzük takılır. Bu da toplamda 25 gram altın eder. Ancak, günümüzde bu gelenek değişmiş ve davetliler, bütçelerine göre takı takmaktadır.

Düğünde takı maliyetini düşürmek için ipuçları:

Davetli listesini küçültmek, takı maliyetini düşürmenin en etkili yollarından biridir.

Takı takma geleneğini değiştirmek, takı maliyetini önemli ölçüde azaltabilir. Örneğin, çiftler, takı yerine hediye olarak para veya hediye çeki isteye bilirler.

Takı takma geleneğini tamamen kaldırmak, takı maliyetini tamamen ortadan kaldırır. Ancak, bu durum, aile ve arkadaşlardan gelen tepkilere neden olabilir.

Düğünde takı takma geleneği hakkında farklı görüşler:

Takı takma geleneği, bazı kişiler tarafından gereksiz bir gelenek olarak görülürken, bazı kişiler tarafından da önemli bir gelenek olarak görülür. Takı takma geleneğini gereksiz bulan kişiler, takıların pahalı olması ve evliliği maddi olarak yüklü hale getirmesinden dolayı bu geleneğe karşı çıkmaktadır. Takı takma geleneğini önemli bulan kişiler ise, bu geleneğin evliliği kutlama ve aile ve arkadaşlara teşekkür etme yolu olduğunu savunmaktadır.