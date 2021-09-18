ABD'den "Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi" itirafı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı.

"7'si çocuk 10 sivil öldü"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.

McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

New York Times duyurmuştu

New York Times gazetesi yayınladığı bir görüntü ile "Vurulan kişiler tehdit miydi yoksa yardım görevlisi mi?" diye sormuştu.

New York Times'ın videosunda yardım derneği görevlisi Zemari Ahmedi ailesine götürmek üzere bidonlara su doldurulurken görülüyor. Bidonlara su dolduran Ahmedi, bir süre sonra beyaz aracıyla ofisten ayrılıyor.

Ahmedi ve beraberindekiler, ayrıldıktan sonra 9 kilogramlık Hellfire füzesi ile vuruldu. Zemari Ahmedi'nin yardım ofisinin güvenlik kameraları ve uydu görüntüleri karşılaştırıldığında saat ve araç hareketleri de uyumlu görünüyor.