Ölü ve yaralılar kentteki Kuveyt Hastanesi'ne getirilirken saldırıda yaralananlar tedavi altına alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 475 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'ü yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 8 bin 310 Filistinli de gözaltına alındı.

saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilere, bir hayır kurumu çatışmalardan etkilenen sivillere sıcak yemek dağıttı.

Yerinden edilmiş aileler, İsrail'in devam eden saldırıları ve insani yardımların bölgeye erişimini engellemesi nedeniyle ramazan ayı boyunca ciddi su ve yiyecek sıkıntısıyla yüzleşmek zorunda kaldı.