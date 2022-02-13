Burj Khalifa gökdeleni, Türk Bayrağıyla aydınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine 14-15 Şubat’ta gerçekleştirmeyi planladığı Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi, Dubai’de bulunan, dünyanın en yüksek binası Burc Halife’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türk bayrağı ile birlikte "Hoş Geldiniz" yazısı yansıtıldı.