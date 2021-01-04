Çocuk tacizcilerine kimyasal hadıma onay
Çocuklara yönelik cinsel istismarın önüne geçmek amacıyla kimyasal hadım cezası getirildi.
DÜNYA 04.01.2021, 13:00 04.01.2021, 14:34
Endonezya'da cinsel istismarın önüne geçilmesi için yeni uygulamalar hayata geçiriliyor.
Devlet Başkanı Joko Widodo, çocukların cinsel istismarını önlemek ve bu suça karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla kimyasal hadımı içeren yeni yasa değişikliğini onayladı.
CEZA SONRASI REHABİLİTASYON
Yasa kapsamında ceza alanlara yönelik kimyasal hadım uygulaması, azami 2 yılda yerine getirilecek. Çocuklara cinsel tacizde bulunanlara, elektronik kelepçe takılmasının yanı sıra hadım cezası sonrası psikiyatrik ve tıbbi rehabilitasyon uygulanacağı belirtildi.
"ESKİ ÇAĞ ADIMI"
Ülkedeki insan hakları örgütleri ise söz konusu cezayı, "eski çağlara doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. Cezaya karşı çıkanlar, bunun cinsel istismar sorununu uzun vadede çözmeyeceğini savunuyor.
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