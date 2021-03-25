Dünyaya mesajı verdi! Merkel'den Türkiye ve Doğu Akdeniz açıklaması

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın (25-26 Mart) AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. Video konferans yoluyla gerçekleşecek olan zirvede, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların Avrupa'da dağıtımı ve aşı sertifikası ile Türkiye ve ABD'yle ilişkiler ele alınacak.

MECLİSTEN MESAJ

Zirve öncesi Alman Federal Meclisinde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'ya sıcak mesaj göndererek, "Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürücü adımlar attığının sinyalini veriyor" dedi.

"TÜRKİYE ÇOK GÜVENİLİR BİR ORTAK"

Türkiye'nin çok güvenilir bir ortak olduğunu söyleyen Şansölye, Ankara'nın mülteci krizindeki rolünü övdü. Türkiye sayesinde Avrupa'ya geçişlerin durma noktasına geldiğini ve Ege'de ölümlerin azaldığını söyleyen Merkel, Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşmasının yenilenmesini desteklediğini kaydetti.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de değinen Almanya Başbakanı, "Bu kararı üzüntüyle karşıladık" dedi.