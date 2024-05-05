İrlanda'nın başkenti Dublin'de Trinity College öğrencileri ve bir grup aktivist, Filistin'e destek gösterisi yaptı.

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College'de Filistin destekçisi öğrencilerce düzenlenen protesto gösterisinde, okul yönetiminin İsrail ile bağlarını kesmesi istendi.

Öğrenciler, kampüste kurdukları çadırlara "İsrail bir terör devletidir", "Soykırımı sonlandırın", "Nehirden denize kadar" ve "Özgür Filistin" yazdı.

İngiltere'nin önemli okulları arasında yer alan UCL'in öğrencileri, ana kampüs önündeki Gower Caddesi'nde toplanarak üniversitenin İsrail'le işbirliklerini protesto etti.