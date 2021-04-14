Kabe'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı
Ramazan ayının başlamasıyla Kabe’de ilk teravih namazı eda edildi. Teravih namazı sosyal mesafe kullarına uygun olarak kılındı. Riyad yönetimi, ramazan ayında Mescid-i Haram'da, sadece koronavirüs aşısı olan veya koronavirüs geçirip iyileşen kişilerin umre yapabileceğini duyurmuştu.
Müslümanlar ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kabe`de ilk teravih namazını kıldı. Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi`de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.
Suudi Arabistan, bu sene ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi`de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini duyurdu.
Ramazan ayında Kabe`de mümkün olan kapasite dahilinde sadece aşı olan ya da koronavirüs geçirip iyileşen kişilere umre yapma ve namaz kılma izni verileceğini açıklandı.
Mescid-i Haram`a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarıldı.
Ayrıca ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram`ı ziyaret eden kişilerin hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalardan gerekli izin belgesini alması gerekiyor.
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