NASA 2026'da araç fırlatacak: Dünyadaki herkesi milyarder yapabilecek

85 BİN KATRİLYON LİRA DEĞERİNDE METAL İÇERİYOR

ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, Psyche asteroidi değerli metallerle dolu ve bu metallerin değeri 10 bin katrilyon dolardan (yaklaşık 85 bin katrilyon Türk lirası) fazla olabilir.

“16 Psyche” olarak da bilinen gök cismi, asteroit kuşağındaki en büyük on asteroitten biri olarak dikkat çekiyor. Çapı 200 kilometreden fazla olan asteroit, tüm asteroit kuşağının kütlesinin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor.

Psyche, Mars ve Jüpiter arasında bir milyondan fazla kaya içeren halka şeklindeki bir uzay bölgesi olan asteroit kuşağında Güneş’in yörüngesinde dönüyor.

ERKEN AŞAMADA PARÇALANAN BİR GEZEGENİN ÇEKİRDEĞİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bununla birlikte, Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), gök cisminin kökenlerini belirlemek amacıyla 2026 yılında metal açısından zengin asteroidi araştırmak üzere bir görev düzenleyecek. Bazı bilim insanları Psyche’nin oluşumunun erken aşamasında bulunan bir gezegenin çekirdeği olduğu düşünülüyor.

ISI HARİTASI OLUŞTURULDU

Bu göreve yardımcı olmak için, California Teknoloji Enstitüsü’nden (Caltech) bilim insanları tarafından Psyche’nin yüzeyinin bir sıcaklık haritası oluşturuldu.

Normalde, uzayda bulunan bir kayanın kızılötesi görüntüleri bir piksel boyutunda veri sağlıyor, ancak Şili'deki Atacama Büyük Milimetre-altı Dizisi Teleskobu’nu (ALMA) kullanan araştırmacılar, 50 piksel çözünürlükte görüntü elde etmeyi ve asteroidin yüzeyi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi başardı.

İLK KEZ 1852'DE KEŞFEDİLDİ

Sonuçlarda, Psyche’nin en az yüzde 30 metalden oluşan bir yüzeye sahip olduğu ve yüzeydeki kayaların metal taneciklerle dolu olduğunu gözlemlendi.

Diğer taraftan, Annibale de Gasparis tarafından 17 Mart 1852'de keşfedilen dev bir asteroit olan Psyche ilk kez 1852'de keşfedildi ve Güneş sistemi oluşurken 'vur-kaç çarpışmaları' tarafından yok edilen bir öngezegenin kalıntıları olduğuna inanılıyor.

ÖNGEZEGEN NEDİR?

Öngezegen, yeni oluşmakta olan ve normal bir gezegenden küçük olan gezegenlere deniliyor. Küre şeklinde olan ön gezegenlerin çapları yaklaşık olarak 400–900 km arasında değişiyor.

Diğer kayalık veya buzlu cisimlerin aksine, Psyche 16'nın çoğunlukla demir ve nikelden oluştuğu düşünlüyor ve bu onu da asteroidin dünyadaki madencilik için katrilyonlarca dolar değerinde değerinde bir hazine haline getiriyor.

Planetary Science Journal adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, "Bulgularımız, erken aşamadaki bir gezegenin çekirdeğinin bir parçası olduğu düşünülen bu olağandışı nesnenin kökeninin gizemini çözmeye yönelik ilk adım” açıklamasını yaptı.

Caltech'ten gezegen bilimi ve astronomi yardımcı doçenti Katherine de Kleer, "Gezegenler birleşip daha sonra Güneş’in etrafındaki yörüngelere yerleşirken birbirleriyle çarpıştığından, erken Güneş sistemi şiddetli bir yerdi" diye ekledi.

Kleer’in açıklamasına göre, bu şiddetli çarpışmalar nedeniyle bazı gezegenler oluşumları tamamlayamadı. Ardından parçalanan gezegenlerin mantoları ve kabuklarının parçaları bugünkü asteroit adı verilen gök cisimlerini oluşturdu.

NASA'NIN PSYCHE MİSYONU HAKKINDA

Öte yandan, NASA bu ilgi çekici asteroide 2026'nın başlarında bir sonda fırlatacak. NASA'nın Psyche misyonu kapsamında, 21 aydan fazla bir süre boyunca uzay aracı, multispektral bir görüntüleyici, bir gama ışını ve nötron spektrometresi, bir manyetometre ve bir radyo aleti (yerçekimi ölçümü için) kullanarak 16 Psyche'nin özelliklerini haritalayacak ve inceleyecek.

Görevin amacını ise Psyche'nin gerçekten gezegen büyüklüğünde bir nesnenin mi yoksa büyük bir metal asteroitin çekirdeği mi olduğunu belirlemek oluşturuyor.