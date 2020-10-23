Polis, hareket halindeki motosiklet sürücüsünün üzerine atladı!

ABD'nin Florida eyaletinde polis, motosiklet sürücüsünü tutuklamak için üzerine atladı.

DÜNYA 23.10.2020, 13:28
Polis, hareket halindeki motosiklet sürücüsünün üzerine atladı!

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Delray Beach bölgesinde, yüzlerce motosiklet sürücüsünün katıldığı göğüs kanseri ile savaş sürüşüne polis müdahale etti.

Eyalet polisinin dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü polisten kaçtı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE ATLADI

Polis, kaçan sürücünün önünü araçla keserek durdu. Polis, motosikleti durdurmasının ardından kaçan sürücünün üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

ABDde polis, motosiklet sürücüsünün üzerine atladı

GÖRGÜ TANIKLARI: "TEHLİKELİ ARAÇ KULLANDILAR"

Görgü tanıkları, sürüş sırasında motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymadığını ve tehlikeli araç kullandığını ifade etti.

Yaşanan olay, sürüşe katılan diğer sürücüleri tarafından anbean kayıt altına alındı.

ABD de polis, motosiklet sürücüsünün üzerine atladı #1

#Polis #abd
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