Ramazan'ın ilk iftar sofraları!
Ramazan'ın ilk iftar sofraları, dünyada da müslümanları bir araya getirdi.
Suudi Arabistan’da iki yıl aradan sonra Medine’deki mescidi nebevi ile Mekke’deki kabe-i şerifte kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu
Salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından umre vazifesini yerine getirmek ya da namaz kılmak için mescitlere gidenler birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı
Bulgaristan cumhurbaşkanı ise ülkede yaşayan 1 milyonu aşkın Müslümanın geleneklerine saygı göstererek ramazanın ilk gününde iftar verdi
Almanya’nın başkenti Berlin’de diyanet işleri Türk İslam birliği tarafından şehitlik caminde düzenlenen geleneksel iftar programı yapıldı. Ramazan boyunca her gün düzenlenecek programın ilk gününe yoğun katılım gösterildi
Ukraynadada savaşın gölgesinde ramazan ayının ilk iftarı açıldı. Odessada iftar çadırı kurulurken Kiev bölgesinde bulunan kırım Müslümanları merkezinde ramazan ayının ilk iftarı dolayısıyla düzenlenen programa kırım müftüsü de katıldı
Türk Kızılay Pakistan’da 150 Afgan göçmeni aileyede ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu
Amerika birleşik devletlerinin New York kentinde Türk evi ile Washington yakınlarındaki Amerikan diyanet merkezinde de ilk iftar heyecanı yaşandı
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