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Ramazan'ın ilk iftar sofraları!

Ramazan'ın ilk iftar sofraları, dünyada da müslümanları bir araya getirdi.

DÜNYA 03.04.2022, 14:50
Ramazan'ın ilk iftar sofraları!

Suudi Arabistan’da iki yıl aradan sonra Medine’deki mescidi nebevi ile Mekke’deki kabe-i şerifte kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu

Salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından umre vazifesini yerine getirmek ya da namaz kılmak için mescitlere gidenler birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı

Bulgaristan cumhurbaşkanı ise ülkede yaşayan 1 milyonu aşkın Müslümanın geleneklerine saygı göstererek ramazanın ilk gününde iftar verdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de diyanet işleri Türk İslam birliği tarafından şehitlik caminde düzenlenen geleneksel iftar programı yapıldı. Ramazan boyunca her gün düzenlenecek programın ilk gününe yoğun katılım gösterildi

Ukraynadada savaşın gölgesinde ramazan ayının ilk iftarı açıldı. Odessada iftar çadırı kurulurken Kiev bölgesinde bulunan kırım Müslümanları merkezinde ramazan ayının ilk iftarı dolayısıyla düzenlenen programa kırım müftüsü de katıldı

Türk Kızılay Pakistan’da 150 Afgan göçmeni aileyede ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu

Amerika birleşik devletlerinin New York kentinde Türk evi ile Washington yakınlarındaki Amerikan diyanet merkezinde de ilk iftar heyecanı yaşandı

#Ramazan #oruç #İftar #sahur
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Namaz Vakti 03 Nisan 2022
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