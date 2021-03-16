Suriye’de rejim güçlerine saldırı: Çok sayıda asker öldü
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman, rejim güçlerine bağlı askeri kamyona yapılan saldırıda 21 rejim askerini hayatını kaybettiğini belirtti.
DÜNYA 16.03.2021, 21:27
Suriye’de Beşar Esed kontrolündeki bölgelerde rejim güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Ülkenin güneyinde yer alan Daraa kentinin batısındaki Al-Mzairib yakınlarındaki rejim güçlerine ait konvoya eski muhalifler tarafından saldırı düzenlendi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdul Rahman yaptığı açıklamada, saldırıda 21 rejim askerinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını aktararak, “4’üncü Zırhlı Tümenden ve rejimin istihbarat birimlerinden en az 21 asker saldırıda öldürüldü" dedi.
Rahman ayrıca, rejimin bu saldırının ardından bölgeye takviye gönderebileceğini aktardı. Al-Mzairib, eski muhalif güçlerin kontrolünde olan bölgelerden biri olarak bulunuyor.
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