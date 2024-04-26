Tatlının da acının da zirvesi meşhur Saray Mutfağıyla Kahramanmaraş’tır. Türk mutfağının geleneksel lezzetleri mutfaklarda pişmeye devam ederken vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan pul biber taleb almaya devam ediyor,

Yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak eşsiz aroması ve acısı ile sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan Maraş biberi, 14 Nisan 2002 yılında tescil edilmiş ve şehir ekonomisinin de vazgeçilmez ögeleri arasında yer alıyor,

İçerisinde bulunan vitamin, kalsiyum, potasyum ve birçok faydalı içeriği ile sağlık açısından büyük öneme sahip olan Maraş biberinin faydalarını Aksu Haber olarak sizler için değerlendirdik.