Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Tiyatro Yönetmeni – Yazar Salman Kapanoğlu oldu. NFK Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen söyleşide Kapanoğlu, kitabın toplumdaki yeri ve önemini anlattı.

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Kütüphane Söyleşileri’nde birbirinden değerli şair ve yazarlar edebiyatseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Tiyatro Yönetmeni – Yazar Salman Kapanoğlu oldu. Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide Kapanoğlu, “Okumak ve Mizahın Gücü” konusunu ele aldı. Gerçekleştirilen söyleşinin çok verimli olduğunu belirten katılımcılar Büyükşehir Belediyesi ve Yazar Salman Kapanoğlu’na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kültür sanat etkinliklerinin vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.