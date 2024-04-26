Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-32” operasyonlarında elebaşılığını Hakkı Saral’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Mahzen-32" operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yerlikaya, 10 aylık sürede 454 organize suç örgütünü çökerttiklerine ve adlarını kamuoyuyla paylaştıklarına dikkati çekerek, "Organize suç örgütlerine yönelik toplam 1201 operasyon düzenledik. 8 bin 260 şüpheliyi yakaladık. Bunlardan 3 bin 58'i tutuklandı. 1740'ı hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)