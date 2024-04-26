Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Suriye sınırındaki hudut karakolunda teröristlerle çıkan çatışmada mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Dağ'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için ülkemizin dört bir yanında verdikleri mücadele için kahraman Mehmetçiklere şükranlarını sunan Vali Ünlüer, bu uğurda şehit olanlara da Allah'tan rahmet, gazileree acil şifalar ve kederli ailelerine sabr-i cemil dileğinde bulundu.

Kilis'in Suriye sınırındaki Akçabağlar Hudut Karakolu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağ, teröristlerle girilen çatışmada mayına basarak yaralandı. Dağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek baba ocağına geldi. Vali Mükerrem Ünlüer de; eşi Dr. Selma Ünlüer ve beraberindeki heyet ile Piyade Uzman Çavuş Çvş. Ahmet Dağ'ı evinde ziyaret etti.

Vali Ünlüer, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yaralı Mehmetçiğin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.