Kahramanmaraş’ta Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü.

Meteoroloji 6. Bölge müdürlüğü daha önce toz aşınımına dair uyarılarda bulunmuştu. Başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Toz taşınımı, kısaca yerdeki tozun rüzgârın etkisiyle havaya taşınması olarak tanımlanabilir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol alabilmektedir.

Vatandaşların bu durumlara tedbirli olabilmesi için maske takmaları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.