Kahramanmaraş’ta su kuyusuna düşen inek ve koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlk olay, Elbistan ilçesi Gücük Mahallesi'nde meydana geldi. Merada otlanan koyunlardan biri su kuyusuna düştü. Sahibinin kurtaramadığı koyunu bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan koyuna itfaiye aracından çekilen hortum ile su verildi.

Diğer olay ise Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde yaşandı. Çevrede otlanan inek bir anda su kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan inek sahibine teslim edildi.