Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan domates ve biber salçası, sezonun açılmasıyla birlikte Kahramanmaraş’taki tezgâhlarda boy göstermeye başladı. Özellikle tamamen doğal yöntemlerle ve güneşte kurutularak hazırlanan yöresel salçalar, kış hazırlığı yapan vatandaşların ilk tercihi oluyor.

Kapalı Çarşı Tezgâhları Hareketlendi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte geleneksel usullerle imal edilen salçalar, Tarihi Kapalı Çarşı'daki esnaf tarafından satışa sunuldu. Çarşı esnafından Celal Aydoğar, salça satışlarının şimdiden iyi düzeyde ilerlediğini belirterek, sezonun ilerleyen günlerinde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

"Gerçek Salça Güneşte Kurutulur"

Doğallığın ve kalitenin önemine dikkat çeken esnaf Celal Aydoğar, gerçek salçanın mutlaka güneşte kurutularak hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Aydoğar, geleneksel yöntemlerle üretilen salçaların kimyasal katkı içermediği için çok daha uzun süre dayanabildiğini ve kolay kolay bozulmadığını vurguladı.

Önümüzdeki günlerde salça pazarının daha da hareketlenmesi beklenirken, vatandaşlar kış sofralarını lezzetlendirmek için yerli ve doğal ürünlere yönelmeye devam ediyor.