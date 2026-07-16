Karabük'te Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 37 ADP 782 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla hızla Kurtuluş Mahallesi istikametine kaçtı.

Ara Sokakta Kaçacak Yer Bulamayınca Aracı Bıraktı

Kısa süre devam eden takip sırasında ara sokakta sıkışan sürücü, daha fazla ilerleyemeyince otomobilini yol kenarına park etti. Araçta bulunan iki kadını geride bırakan şüpheli, yaya olarak izini kaybettirdi.

Mahallede Geniş Çaplı Arama Başlatıldı

Olayın ardından Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için mahalledeki evlerde, bahçelerde ve metruk binalarda detaylı arama çalışması gerçekleştirdi. Şüphelinin izini süren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Araç Yediemin Otoparkına Çekildi

Olay yerinde bırakılan otomobil çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Araçta bulunan iki kadın ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Plakaya Ceza Kesildi

Yapılan incelemelerde otomobil plakasına çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçış Anı Kameralara Yansıdı

Yaşanan kovalamaca çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün ara sokağa otomobili park ettikten sonra hızla kaçması ve araçta bulunan iki kadının otomobilden inmesi yer aldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alarak soruşturmayı derinleştirdi.