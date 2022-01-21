Bakan Özer: 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime devam edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. 7 Şubat'tan itibaren aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
EĞİTİM 21.01.2022, 12:05 21.01.2022, 17:32
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
Bakan Özer, yarıyıl tatiliyle ilgili değerlendirme yaptı.
Öğrencilerin tatillerini değerlendirerek dinlenmelerini, en az 1 kitap okumalarını tavsiye eden Bakan Özer, "Öğrencilerimize ve tüm öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.
Tatil uzayacak mı?
Bakan Özer, bilimsel verilerle hareket ettiklerini söyledi. "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. 7 Şubat'tan itibaren aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
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