2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle gerçekleşen karne etkinliğine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve eşi Ayşe Tekin, hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere desteklerini sunarak, karnelerini dağıttı.

BAKAN TEKİN'E ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI TABLO HEDİYE EDİLDİ

Hastane sınıfında eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıtan Bakan Tekin, öğrencilerle bireysel sohbetler gerçekleştirdi ve çeşitli hediyeler, çantalar ve kitaplar hediye etti. Karne dağıtımının ardından, hastanede eğitim alan çocuklar tarafından yapılan bir tablo, Bakan Tekin'e teşekkür amacıyla hediye edildi. Türkiye genelinde, 147 hastanede tedavi gören 566 öğrenci ile evde eğitim alan 11 bin 851 öğrencinin bulunduğu belirtildi.

Bu anlamlı etkinlikte, Bakan Tekin ve eşi Ayşe Tekin'e Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel de eşlik etti.