2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zili bugün çalacak ve 20 milyondan fazla öğrenci yaz tatiline girecek.

Ortaokul ve lise öğrencileri için yeni karne tasarımı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için karnelere yeni bir tasarım kazandırdı. Bu yenilikle birlikte, ders notlarının yanı sıra öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları da karnede yer alacak.

Bu eğitim-öğretim yılında, ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla üç dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçme hakkı kazanacaklar.

Lise 9. sınıfta dört veya daha fazla dersten zayıf not alan öğrenciler ise sınıf tekrarına kalacak. Ayrıca, sınıf geçme koşulları arasında Türkçe dersinin baraj puanı 70'e yükseltildi.

MEB yaz okulu açacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2'nci sınıftan itibaren tüm kademelerde yaz okulu açacak.

Öğrenciler spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim dallarında ücretsiz yaz okullarına katılabilecek. Kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

Yaz okulları 29 Ağustos'ta sona erecek.

8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açık olacak.

Yeni eğitim dönemi 9 Eylül'de başlayacak

Ücretsiz kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.