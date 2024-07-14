Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları tamamlandı.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi.

Adayların yakınları da sınavların gerçekleştirildiği salonların önündeki açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.

İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. KPSS çerçevesinde gerçekleştirilen bütün oturumların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.