Bakan Selçuk duyurdu! Ocak sonunda 500 bin tablet daha yerine ulaşacak
Bakan Selçuk, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500 bin tablet yerine ulaşmış olacak" dedi.
EĞİTİM 26.12.2020, 11:32 26.12.2020, 11:44
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere tablet desteğinin 3.fazında 66 bin tabletin daha teslim edildiğini duyurdu.
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitimde öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimizin 3. fazında 66 bin tableti daha dün illerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı.
25 GB interneti olacak
Bakan Selçuk açıklamasında ocak ayı sonuna kadar dağıtılacak tablet sayısını belirterek, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500.000 tablet yerine ulaşmış olacak" dedi.
10°
açık
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12