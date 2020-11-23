Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim sonrası açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullara verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte önemli bir açıklamada bulundu.
EĞİTİM 23.11.2020, 14:13
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim yerine yeniden uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir mesaj verdi.
'AZ DAHA SABIR, ÇOK DAHA TEDBİR VE DİKKAT"
Selçuk "Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir..." açıklamasında bulundu.
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