EBA, dünyada en çok ziyaret edilen 3. eğitim sitesi oldu
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) dijital eğitim platformu "eba.gov.tr", 3,1 milyarın üzerinde tıklanma sayısıyla dünyada en çok ziyaret edilen 3. eğitim sitesi oldu.
EĞİTİM 19.06.2020, 09:20
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Türkiye, uzaktan eğitim istatistikleriyle dijital dünyanın listelerini zorladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca KOVID-19 salgını nedeniyle 23 Mart'ta başlatılan uzaktan eğitimde aktif kullanılan EBA, 3,1 milyar tıklanma sayısıyla Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10. internet sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 3. eğitim sitesi oldu
EBA Mobil uygulaması, Android cihazlar için 16 milyon 700 bin, iOs cihazlar için 1 milyon 800 bin indirilme sayısına ulaştı.
TRT EBA'da 2 bin 516 saat yayın yapıldı, 7 milyon 383 bin 213 öğrenci ile 1 milyon 30 bin 516 öğretmen EBA'yı aktif kullandı.
Uzaktan eğitim kanallarında 29 Haziran'dan itibaren tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşak başlayacak.
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