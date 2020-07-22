LGS tercih danışmanlığı hizmeti ile öğrenciler EBA'dan destek alacak!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başladı. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor.
EĞİTİM 22.07.2020, 15:19
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından EBA tercih danışmanlığı hizmete başladı.
Online tercih danışmanlığı öğrencilerin okul tercihlerinde yardımcı olmaları için canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor.
Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimleri de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilere telefonla tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş Ram Müdürlüğü ekipleri de belirli periyotlarda online olarak kendilerine bağlanan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.
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