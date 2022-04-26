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Mahmut Özer'den okullarda maske açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarından itibaren tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimiz için kaldırmış bulunuyoruz" dedi.

EĞİTİM 26.04.2022, 19:54
Mahmut Özer'den okullarda maske açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Valiliği’ni ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özer, açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, 2021- 2022 eğitim- öğretim yılında eğitim kurumlarında kararlı bir şekilde yüz yüze devam ettiklerini söyleyerek maske kullanımı konusuna değindi.

"Tüm okullarda maske kullanımını kaldırdık"

Bakan Özer, "Bugün itibariyle yeni bir evreye dönüşen bu süreci, eğitimi kesintisiz bir şekilde devam ettirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bilim Kurulu toplantısından sonra artık kapalı mekanlarda maske zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı. Biz de Mili Eğitim Bakanlığı olarak yarından itibaren okul öncesinde, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar 18 milyonun eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını; hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimiz için kaldırmış bulunuyoruz" dedi.

Mahmut Özer den okullarda maske kullanımıyla ilgili açıklama #1

"Zorlu bir süreç oldu"

Zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç oldu. Özellikle yüz yüze ara verdikten sonra kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime başlayabilmek çok ciddi bir irade gerektiriyordu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki nokta üzerinde çok ısrarla durduk. Birincisi okulların tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de son kapatılması gereken yerler olduğu gerçeğidir. İkincisi de artık 1,5 yıl aradan sonra okulların da açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp, artık bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü ısrarla vurgulamamızdır. Gelinen noktada ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi tüm toplum gördü."

"Türkiye'nin normalleşmesi okulların açık kalmasından geçiyordu"

Türkiye'nin normalleşmesinin okulların yüz yüze açık kalmasından geçtiğini belirten Bakan Özer, konuşmasını şöyle dedi:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da bunu teyit etti. Elbette bu kolay bir süreç değildi. Türkiye'de eğitim sistemi yaklaşık 18 milyon öğrencinin, 1,2 milyon öğretmenin yer aldığı devasa bir sistem. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye'nin normalleşmesi, okulların yüz yüze açık kalmasından geçiyordu. Bizim bu kararlı duruşumuz Türkiye'nin normalleşmesini hem kolaylaştırdı hem de hızlandırdı. Bu kolay bir süreç olmadı. Bakanlığımızın tüm bürokrasisine teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden illerdeki gelişmeleri birebir takip ettiler. Sınıflardaki vaka durumlarını temaslı durumlarını birebir takip ettiler. Sağlık Bilim Kurulu'na çok teşekkür ederim. Bize bu süreç içerisinde rehberlik yaptılar. Yine bu sürecin en büyük kahramanları eğitimin kahramanları olan sevgili öğretmenlerimiz. 1,2 milyon öğretmenimize Bartın'dan şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu süreçte okulların açık kalması için ne kadar fedakarlık gösterdiklerine hep birlikte şahit olduk."

#Mahmut Özer
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