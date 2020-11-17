Milli Eğitim Bakanı açıklamıştı! Bilim Kurulu üyesinden okullarla ilgili son dakika açıklaması

Tüm Türkiye'nin gözü Kabine toplantısına çevrilmişken Prof. Dr. Tevfik Özlü'den son dakika sokağa çıkma kısıtlaması açıklamaları geldi. Katıldığı canlı yayın programında kritik açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Özlü, Bilim Kurulu toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranların paket servise geçmesi konusunda bilgi paylaşımı yapıldığını, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bazı kararlar alınabileceğini ifade etti.

ÖZLÜ'DEN 'YÜZE YÜZE EĞİTİM' AÇIKLAMASI: OKULLARDA DA BİR MİKTAR ETKİLENME OLABİLİR

Prof. Dr. Tevfik Özlü ayrıca okulların durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak "Yüz yüze eğitim sürecinde kalabalık vakit geçirme olduğu için tehlike söz konusu. Alınacak tedbirlerle salgının hızı kesilirse etkilenme daha kısa sürebilir. Eğitimde de bir miktar etkilenme olabilir." dedi.

Daha önceki önlemlere uyulmadığını vurgulayan Özlü, bu nedenle yeni önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlü, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın gelebileceğini de aktardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN OKULLARIN TAMAMEN AÇILMASI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış devam ederken öğrenci ve veliler okulların akıbetiyle ilgili de merak içerisine girdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada okulların tamamen açılıp açılmayacağı konusunda temkinli konuşmuş, "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"SALGINDA GERÇEK BİR YÜKSELME VAR"

Bilim Kurulu, 'somut tedbirler' kapsamında bazı kararlar aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; özellikle restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini vurgularken işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini aktardı. A Haber canlı yayınına konuk olan Özlü; "Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var." dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ'DEN SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI AÇIKLAMASI!

"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor. Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibariyla bazı uygulamalardan haberimiz olur."



HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak."

RESTORAN VE KAFELER HASTALIĞI YAYIYOR MU?

"Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor."

RESTORANLARDA PAKET SERVİSE GEÇİLEBİLİR!

"Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir."

OKULLARDA DA BİR MİKTAR ETKİLENME OLABİLİR

"Okullarda da yüz yüze eğitim sürecinde kalabalık vakit geçirme olduğu için tehlike söz konusu. Alınacak tedbirlerle salgının hızı kesilirse etkilenme daha kısa sürebilir. Eğitimde de bir miktar etkilenme olabilir."