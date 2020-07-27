Öğrenciler tercih sürecinde nelere dikkat edilmeli? Uzman isimden öneriler

Tercih dönemi, bir adayın sınava hazırlık süreci ve sınav neticesi kadar önemlidir. Öyle ki bu süreç adayın geleceğini belirlemesi bakımından çok çalışılarak ve araştırmalar yapılarak geçirilmelidir.

Profesyonel bir elden geçmiş olan ve yerleşmeyi etkileyen pek çok parametrenin göz önüne alınarak oluşturulan tercih listesi, bir adayın puanının tutmadığını düşündüğü okullara yerleşmesini bile sağlayabilir.

Konuyla ilgili açıklama ve uyarılarda bulunan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ram Müdürü Ahmet Bülbül doğru tercihin hayati bir önem taşıdığını vurguladı.