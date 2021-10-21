TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, adayların 2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebileceği belirtildi.