Üniversiteler için beklenen tarih netleşiyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında yaklaşık bir yıldır uygulanan tedbirler ve kısıtlamaların vakaların düşüşe geçmesiyle kaldırılması bekleniyordu. Ortaya çıkan mutasyon, covid-19'un yayılma hızının artmasına neden oldu. Peki, yapılan son değerlendirmelere göre yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

EĞİTİM 14.02.2021, 11:35
Üniversiteler için beklenen tarih netleşiyor!

020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Üniversiteler için ise iki senaryo gündemde...

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÖNERİLEN TARİH...

Edinilen bilgiye göre üzerinde durulan ilk senaryo, virüsün İngiltere, Güney Afrika varyantlarının Türkiye'de yayılmasına karşı üniversitelerin açılışının mayıs ayına bırakılmasını öngörüyor. Ağırlıklı olarak üzerinde durulduğu belirtilen bu senaryoda, vaka sayılarının yeniden yükseliş seyrine girmesinin yanı sıra, mutasyonun görüldüğü il sayısının 33'e yükselmesinin, 263 İngiltere varyantı, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyantın Türkiye'de tespit edilmesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, vaka ve varyantların ülkedeki sayısının artmaması için üniversitelerde yüz yüze öğretimin biraz daha ağırdan alındığı senaryoda, üniversitelerin mayısta yüz yüze eğitime açılması ve ağustosa kadar da bu şekilde açık tutulması önerisi değerlendiriliyor.

İKİNCİ SENARYO : HİBRİT MODELİ

Tartışılan ikinci senaryo ise hibrit model öngörüyor. Bu çerçevede de teorikler derslerin online devam etmesi, uygulamalı derslerin yüz yüze yapılması hedefleniyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçtiğimiz günlerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilip geçilemeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan acil görüş talep etmişti. YÖK ayrıca uzaktan eğitim sürecine ilişkin gerçekleştirdiği anket çalışmasında da, akademisyen ve öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemdeki eğitim sürecinin nasıl olmasını istediklerini sormuştu.

"MUTASYONLAR VARLIĞINI GÖSTERMİŞ DURUMDA"

Son Bilim Kurulu toplantının ardından soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin "Yükseköğretim konusunda Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Vakalarda giderek artış var, mutasyonlar varlığını göstermiş durumda. Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim" açıklamasını yapmıştı.

RESTORANLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamasında salgın yönetiminde yeni dönemin adını, "yerinde karar dönemi" olarak ifade etmiş, bu kapsamda ek tedbirler ve kısıtlamaların esnetilmesi konusunda gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarının bölgesel kararlar alabileceğini belirtmişti. Yeni dönem stratejisi çerçevesinde, vaka sayılarını azaltan il ve ilçelerde il hıfzıssıhha kurullarının kısıtlamaları azaltabileceği, bu noktada da önceliğin lokanta ve restoranların açılmasına verileceği belirtildi.

#Üniversite #Eğitim #koronavirüs
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