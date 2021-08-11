YKS'de baraj puanı düştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesi için harekete geçmişti.

Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlere müjdeyi Twitter hesabından verdi.

YÖK'ün 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırdığını anlatan Erdoğan, "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

"Herkes için adaletli bir uygulama oldu"

Eğitim Uzmanı Burçak Özel, kararın ek yerleştirme sürecine etkisiyle ilgili de şöyle konuştu:

“Şu anda TYT barajı 150’den 140’a, AYT ve YDT barajı da 180’den 170’e düşürüldü. Bu öğrenciler ek yerleştirmelerden sonra ilave ek yerleştirme hakkı tanındı.

Bu herkes için de çok adaletli ve hakkaniyetli bir uygulama oldu. Ve bu öğrenciler de ilave ek yerleştirmede yine ÖSYM’nin belirlediği herkes yerleştikten sonra boş kalan kontenjanlar ilan edilecek.

Orada da puanlara göre tabii tekrar hesaplamaya da gidilir ve tekrar tercih işlemlerini yine 24 tercih hakları olmak üzere gerçekleştirip ÖSYM’ye bildirecekler. Ardından sonuçların açıklanmasını bekleyecekler.”

Öğrenciler bu süreçte doğru tercihleri nasıl yapmalı?

Özel, öğrencilerin tercih sürecinde çok araştırıp sevdiği ve ilgi duyduğu bölümlere yönelmesinin sağlıklı bir tercih olacağının altını çiziyor:

“Öncelikle bu bir sıralama sınavı ve ÖSYM herkesi sıralıyor. O yüzden puanlara göre değil sıoralamaya göre tercih yapılması çok daha sağlıklı olur.

Bu anlamda tercih listesini oluştururken, mutlaka isteğe göre tercih yapılmalı. Öğrenciler iyice araştırmalı, YÖK’ün düzenlediği sanal fuarda üniversitelerin tanıtım videoları da var.

Öğrenciler bunlara da katılabilir. Hangi mesleği yapmak istiyorlarsa o bölüme yönelirlerse çok daha mutlu ve sağlık bir tercih yapmış olurlar.”