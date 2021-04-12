Altın fiyatları 12 Nisan 2021!
Altın fiyatları haftanın ilk işlem günün yatırımcısı tarafından sorgulanmaya başladı. Yatay bir grafik izleyen altın fiyatları 12 Nisan Pazartesi güne düşüşle başladı. Peki, 12 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
EKONOMİ 12.04.2021, 09:18
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yatırımcısı ve düğün yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda Asya piyasalarında dolardaki ani yükselişin hareketlenmiş ve yükselişe geçmişti. 12 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
12 Nisan altın fiyatları
11 Nisan Pazar günü 457,35 TL’den başlayan gram altın, 12 Nisan Pazartesi günü 456,46. TL seviyesinde ilerliyor. Çeyrek altın 12 Nisan Pazartesi günü 727 Türk lirası seviyelerinde yer alırken, cumhuriyet altını ise bugün 2 907,00 Türk lirası seviyesinde işlem görüyor.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Nisan 2021
|İmsak
|04:30
|Güneş
|05:55
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:17
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|32
|70
|2. Fenerbahçe
|32
|63
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Gaziantep FK
|31
|50
|6. Alanyaspor
|32
|49
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|33
|42
|12. Konyaspor
|32
|40
|13. Ankaragücü
|32
|36
|14. Rizespor
|32
|36
|15. Kasımpaşa
|32
|35
|16. Malatyaspor
|31
|33
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|32
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|29
|60
|2. Samsunspor
|29
|57
|3. Adana Demirspor
|29
|55
|4. Altay
|29
|53
|5. Altınordu
|29
|52
|6. İstanbulspor
|29
|51
|7. Ankara Keçiörengücü
|29
|49
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Tuzlaspor
|29
|41
|10. Bursaspor
|29
|40
|11. Bandırmaspor
|29
|39
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Balıkesirspor
|29
|32
|14. Adanaspor
|29
|31
|15. Menemenspor
|29
|30
|16. Akhisar Bld.Spor
|29
|25
|17. Ankaraspor
|29
|22
|18. Eskişehirspor
|29
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|31
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|30
|36
|15. Burnley
|31
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|29
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
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